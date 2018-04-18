رئيس الاتحاد الألماني يأمل في حضور ميركل مونديال روسيا

أعرب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل عن أمله في الحصول على دعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال بطولة كأس العالم المزمعة في روسيا هذا الصيف.

وأكد غريندل في تصريح لصحيفة "نوردفست-تسايتونغ" الألمانية، أن اتحاد كرة القدم سيكون سعيدا بأي دعم من ميركل، مضيفا أنه "ربما نتطرق إلى هذا الموضوع (حضور ميركل مونديال روسيا) خلال لقاء لاعبي المنتخب الوطني مع الحكومة".

ولم تعلق المستشارة الألمانية بعد على خطط حضورها فعاليات المونديال الروسي.

وتعتبر ميركل من المشجعين الكبار للمنتخب الألماني، وكانت قد سافرت في 2010 و2014 إلى كل من جنوب إفريقيا والبرازيل، لتشجيع "المانشافت" في بطولتي كأس العالم اللتين أقيمتا هناك.

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وسيلعب المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم 2018، في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات المكسيك، والسويد، وكوريا الجنوبية.

المصدر: express.ru + وكالات

عمر بيكضاض