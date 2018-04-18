إبراهيموفيتش يؤكد مشاركته في مونديال روسيا (فيديو)

أكد المهاجم السويدي المعتزل دوليا زلاتان إبراهيموفيتش، أنه سيشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

وقال الهداف التاريخي لمنتخب السويد خلال مقابلة مباشرة على قناة "ABC": "أستعد للمشاركة في كأس العالم.. هل سألعب هناك؟ قلت للتو إنني سأذهب إلى هناك. لن أقول المزيد أو سيهاجمني الناس، وأحتاج لأن أكون أكثر حذرا".

وتابع صاحب الـ36 عاما مازحا، "كأس العالم دون مشاركتي لن تكون بطولة عالم".

وكان إبراهيموفيتش، الذي انتقل في مارس الماضي إلى نادي غالاكسي الأمريكي قادما من مانشستر يونايتد، قد أعلن اعتزاله دوليا بعد نهاية كأس أمم أوروبا 2016.

وتلعب السويد في المونديال الروسي في المجموعة السادسة، التي تضم أيضا منتخب ألمانيا بطل العالم، والمكسيك، وكوريا الجنوبية.

المصدر:sports.ru

عمر بيكضاض