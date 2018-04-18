نبأ سار لبرشلونة قبيل نهائي الكأس ولقاء الكلاسيكو

أكدت صحيفة "آس" أن الطرد الذي تعرض له الظهير الأيمن لبرشلونة سيرجي روبيرتو خلال مواجهة سلتا فيغو في الليغا، لن يمنع اللاعب من المشاركة في نهائي كأس إسبانيا ولقاء الكلاسيكو المقبل.

وذكرت الصحيفة ذائعة الصيت في إسبانيا أن طرد روبيرتو لم يكن بسبب لعبة عنيفة، وبالتالي فإن القرار المتوقع هو إيقافه لمدة مباراة واحدة وهي لقاء الليغا المقبل ضد ديبورتيفو لاكورونيا.

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ورغم أن برشلونة سيواجه إشبيلية في نهائي كأس إسبانيا قبل مواجهة الديبور، إلا أن روبيرتو سيشارك في المباراة النهائية للكأس لأن الإيقاف من مباراة إلى 3 مباريات لا يطبق في جميع المسابقات الإسبانية، بل فقط في تلك التي يتعرض فيها اللاعب للطرد.

ويواجه برشلونة الذي تعادل (2-2) أمس مع سلتا فيغو، إشبيلية في نهائي كأس إسبانيا السبت المقبل، على أن يقابل في السادس من مايو ضيفه ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو، ضمن منافسات المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض