هدف أسباس باليد في شباك برشلونة يثير جدلا في إسبانيا (فيديو)

فرض نادي سلتا فيغو التعادل الإيجابي (2-2) على ضيفه برشلونة في اللقاء الذي جمعهما أمس، لحساب المرحلة الـ33 من "الليغا"، وشهدت المباراة تسجيل أصحاب الأرض هدفا مثيرا للجدل.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق الكتالوني بهدفين لهدف واحد، نجح الدولي الإسباني ياغو أسباس في تسجيل هدف التعادل لسلتا فيغو في الدقيقة (82)، إلا أن هذا الهدف أثار جدلا كبيرا في إسبانيا، بعدما أظهرت الإعادة التلفزيونية أن مهاجم سلتا أحرز هدفه بلمسة يد واضحة.

ورغم احتجاجات لاعبي برشلونة فقد أصر حكم المباراة دافيد فرنانديز على احتساب الهدف، ليحرم البارسا من فوز محقق.

ووضعت هذه الواقعة التحكيم الإسباني في مرمى الانتقادات مجددا بسبب أخطائه المتكررة، وطالب بعض عشاق برشلونة باستخدام تقنية الفيديو في الدوري الإسباني لإنصاف فريقهم، الذي يعتبرونه أكبر المتضررين من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

ورغم نتيجة التعادل فقد واصل برشلونة صدارته للدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، ويبتعد بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد، بينما ارتقى سلتا فيغو إلى المركز الثامن مؤقتا برصيد 44 نقطة.

المصدر:sports.ru

عمر بيكضاض