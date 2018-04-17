إشبيلية يخرج بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب ديبورتيفو

سقط فريق إشبيلية في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونا، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واكتفى كل من الفريقين، بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل السلبي.

فقد أهدر إشبيلية، الذي ينافس على حق المشاركة في الدوري الأوروبي وحتى دوري الأبطال، فرصة الارتقاء إلى المركز السادس، وبقي في السابع برصيده 48 نقطة.

وسيكون إشبيلية على موعد مع برشلونة، يوم السبت المقبل، المباراة النهائية لمسابقة كاس ملك إسبانيا لكرة القدم.

بينما يصارع ديبورتيفو لاكورونا على البقاء في مصاف أندية الليغا، وأضاع نقطتين ثمينتين، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة.

المصدر: RT

نايف الكوردي