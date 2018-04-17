بالفيديو.. أهداف مباراة الجزيرة الإماراتي والأهلي السعودي

تغلب نادي الأهلي السعودي على مضيفه الجزيرة الإماراتي (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وافتتح السعودي صالح العمري التسجيل للضيوف مبكرا، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة بداية اللقاء، من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء. وضاعف زميله المهاجم المصري مؤمن زكريا النتيجة للأهلي، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وذلك بحلول الدقيقة الثلاثين، من زمن الشوط الأول.

وسجل المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا هدف تقليص الفارق للجزيرة، بحلول الدقيقة 68، من عمر المباراة، التي أقيمت على استاد محمد بن زايد، بنادي الجزيرة.

واحتل الأهلي صدارة المجموعة الأولى، برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق ست نقاط على وصيفه الجزيرة، وتأهلهما معا إلى دور الستة عشر من البطولة القارية. بينما ودع البطولة فريقا الغرافة القطري وتركتور سازي تبريز الإيراني، بعد أن احتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

المصدر: "twitter/alkasschannel"

نايف الكوردي