مدافع برشلونة يطالب بتلبية شرط وحيد لقبول عرض ريال مدريد

أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن مدافع نادي برشلونة، الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي لا يمانع في الانتقال إلى الغريم ريال مدريد إذا لبى الأخير شرطا وحيدا.

وذكرت التقارير أن أومتيتي يشترط على الريال الحصول على ضمانات بشأن مشاركته بشكل أساسي من أجل الموافقة على لانتقال إليه، خاصة وأن النادي الملكي مستعد لتلبية كل متطلبات اللاعب المالية.

وتأتي هذه التقارير بعدما باءت جميع محاولات إدارة برشلونة من أجل تجديد عقد أومتيتي بالفشل طوال الفترة الماضية، نظرا لرغبة الدولي الفرنسي في الحصول على راتب سنوي كبير وهو ما يتعارض مع سياسة البارسا التي تحدد سقف الرواتب.

ويحتوي عقد أومتيتي الحالي مع برشلونة على شرط جزائي يقدر بـ 60 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يجب على أي ناد دفعه للتعاقد مع صاحب 24 عاما.

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وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع أومتيتي صيف عام 2016 قادما من نادي ليون الفرنسي، ونجح المدافع الفرنسي في فترة وجيزة بأن يكون واحدا من أبرز مدافعي الفريق، وشارك مع النادي الكتالوني هذا الموسم في 37 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا.

المصدر: soccernews.ru + وكالات

عمر بيكضاض