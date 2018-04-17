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سان جيرمان يخطط للتعاقد مع كاسيميرو في "الميركاتو" الصيفي

الرياضة

سان جيرمان يخطط للتعاقد مع كاسيميرو في
Reuters Charles Platiau
سان جيرمان يخطط لمفاجأة الريال في "الميركاتو" الصيفي
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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع لاعب وسط ميدان ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا للصحيفة فإن إدارة سان جيرمان تسعى للتعاقد مع النجم البرازيلي ليكون أفضل خليفة للمخضرم تياغو موتا، البالغ من العمر 34 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام سان جيرمان بضم اللاعب البرازيلي، يأتي خلال انتظار كاسيميرو حاليا لتجديد عقده مع ريال مدريد.

ونوهت الصحيفة إلى أن الشرط الجزائي في عقد كاسيميرو الحالي مع ريال مدريد يقدر بـ200 مليون يورو، وهو مبلغ من غير المتوقع أن يدفعه سان جيرمان، ومع ذلك تأمل إدارة بطل فرنسا في التوصل لاتفاق بالتراضي لإقناع النادي الملكي بالتخلي عن صاحب الـ26 عاما.

المصدر: وكالات

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