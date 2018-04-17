إنييستا "يخون" برشلونة من أجل "النبيذ" ويترك ميسي وحيدا

أكد موقع سبورت إكسبريس أن نجم برشلونة الإسباني المخضرم أندريس إنييستا سيعلن عن قرار رحيله عن النادي الكتالوني السبت المقبل، عقب مباراة الفريق أمام إشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونقل المصدر عن صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إنييستا سينتقل إلى أحد الأندية في الدوري الصيني لكرة القدم، من أجل توسيع عمل شركته المختصة في صناعة النبيذ.

وأضاف المصدر أن العقد الذي سيبرمه إنييستا للانتقال للدوري الصيني سيرتبط بشكل أو بآخر بمسألة ترويج مشروب النبيذ الذي تنتجه شركة اللاعب.

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ولن يصدم قرار إنييستا إدارة النادي الكتالوني وعشاقه فحسب، بل أيضا زميله في الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيصبح اللاعب الوحيد في خط هجوم برشلونة الذي كان ضمن الجيل الذهبي للبارسا، الذي حصد الأخضر واليابس في المنافسات الأوربية والمحلية في العقد الأخير.

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يذكر أن إنييستا أنشأ شركته لإنتاج النبيذ في 2010 في مسقط رأسه بمدينة فوينتيالبيا الإسبانية.

المصدر: vesti.ru

عمر بيكضاض