الإصابة تهدد مشاركة نجم منتخب بلجيكا في مونديال روسيا

بات المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي مهددا بعدم المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا بعدما تعرض للإصابة خلال اللقاء الذي جمع فريقه بوروسيا دورتموند بجاره شالكه الأحد الماضي.

وأكد بوروسيا دورتموند أن لاعبه باتشواي المستعار من نادي تشيلسي الإنجليزي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، إلا أن الجهاز الطبي للنادي الألماني أبقى الباب مفتوحا أمام احتمالات مشاركة المهاجم البلجيكي بقميص منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018، وذلك تبعا لسرعة تعافيه من الإصابة في الشهرين المقبلين.

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وأحبطت الإصابة مسيرة باتشواي الرائعة مع دورتموند، حيث سجل 9 أهداف وصنع هدفا واحدا منذ انضمامه على سبيل الإعارة في يناير الماضي، وقد تعني تلك الإصابة انتهاء مسيرته مع النادي الألماني في حال عدم تجديد الإعارة.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم في الـ14 من يونيو المقبل في روسيا، ويلعب المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إنجلترا، وتونس، وبنما.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض