في مشهد نادر.. حكم يحتسب ركلة جزاء بعد دخول اللاعبين غرف تبديل الملابس!

اتخذ الحكم غيدو فينكمان الذي قاد مواجهة ماينز وضيفه فرايبورغ أمس ضمن منافسات المرحلة الـ30 من الدوري الألماني لكرة القدم، قرارا غريبا في عالم الساحرة المستديرة.

فبعد ما أطلق فينكمان صفارته معلنا نهاية شوط المباراة الأول، ليتوجه لاعبو الفريقين إلى غرف تبديل الملابس، طلب حكم الفيديو من فينكمان إعادة مشاهدة إحدى اللقطات، ليقرر الأخير احتساب ركلة جزاء لصالح نادي ماينز.

وطالب الحكم الرئيسي بعد ذلك لاعبي الفريقين بالعودة إلى أرضية الملعب لتنفيذ ركلة جزاء ترجمها متوسط ميدان ماينز بابلو دي بلاسيس إلى هدف.

وانتهت المباراة بفوز ماينز بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد فرايبورغ عند 30 نقطة، ويحتل المركز الـ16.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية حكم الفيديو المساعد استخدمت في الدوري الألماني هذا الموسم لكنها أثارت جدلا كبيرا في عدة مناسبات.

المصدر:sports.ru

عمر بيكضاض