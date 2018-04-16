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دجوكوفيتش يفتتح مشواره في "مونتي كارلو" بفوز سهل

الرياضة

دجوكوفيتش يفتتح مشواره في
Reuters Eric Gaillard
دجوكوفيتش يفتتح مشواره في مونتي كارلو بفوز سهل
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تأهل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى ثاني أدوار بطولة "مونتي كارلو" للأساتذة، بعد فوزه السهل اليوم في الدور الأول على مواطنه دوسان لايوفيتش، بمجموعتين دون رد.

واحتاج دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا سابقا والتاسع في البطولة الحالية لـ56 دقيقة للفوز على لايوفيتش، بواقع (6-0 و6-1).

وضرب دجوكوفيتش بطل "مونتي كارلو" في 2013 و2015، موعدا في الدور الثاني مع الكرواتي بورنا تشوريتش، الذي تأهل على حساب الفرنسي جوليان بينيتو، بفوزه عليه بنتيجة (6-2 و6-3).

وبلغ الدور ذاته، الياباني كي نيشيكوري بفوزه على التشيكي توماس بيرديتش (4-6، 6-2 و6-1)، والكندي ميلوش راونيتش، الذي تجاوز عقبة الفرنسي لوكاس كاتارينا (3-6، 6-2 و6-3).

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ولحق بركب المتأهلين كذلك، الروسي أندري روبليف، الذي تغلب على الهولندي المخضرم ربين هاسه، بمجموعتين  لواحدة (7-6، 2-6 و7-5).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض

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