مفاجأة سارة للسوريين قبيل انطلاق مونديال روسيا

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن التلفزيون السوري يستعد لإطلاق قناة رياضية جديدة باسم "24/24"، ستبث مباريات مونديال روسيا مجانا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الإعلام السورية أن "القناة الجديدة إضافة إلى قناة أخرى باسم دراما 24، ستبث ضمن حزمة البث الرقمي إلى جانب القنوات الرسمية الأخرى".

وأضافت الصحيفة أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت القناة الرياضية الجديدة ستشتري حقوق بث المناسبات الرياضية أم أنها ستقرصنها، كما تفعل قناة "هوا" الأرضية التي تنقل الدوريات العالمية من القنوات الأوروبية والعربية للمشاهدين السوريين، من دون شراء حقوق البث.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2018 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدد بمقاضاة جميع القنوات الأرضية والفضائية التي تبث مباريات حصرية للشبكة أو مقتطفات منها.

المصدر: الأخبار اللبنانية