مدفيديف يعبر إلى ثاني أدوار بطولة "مونتي كارلو"

صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى ثاني أدوار بطولة "مونتي كارلو" للتنس، البالغ مجموع جوائزها حوالي 5 ملايين يورو، بعد تغلبه اليوم على المجري مارتون فوتشوفيتس بمجموعتين لواحدة.

وخسر مدفيديف المجموعة الأولى بسبعة أشواط لستة، قبل أن يستعيد توازنه في المجموعتين الثانية والثالثة، اللتين فاز بهما، بواقع 6-2 و7-5، ليحجز مقعدا في الدور الثاني للبطولة.

وسيواجه اللاعب الروسي في الدور المقبل، الخصم الذي سيفوز في المباراة التي ستجمع الياباني كي نيشيكوري بالمرشح الـ12 للقب التشيكي توماس بيرديتش.

وكان الروسي كارين خاتشانوف، قد حجز بدوره بطاقة العبور إلى الدور الثاني، بفوزه على الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-4.

It wasn't easy, but @karenkhachanov battles into the second round @ROLEXMCMASTERS👊. How far can the Russian go in Monte-Carlo? 🤔



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وسوف يواجه خاتشانوف في الدور المقبل الفرنسي جيل سيمون، أو مواطنه أدريان مانارينو.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض