بيليه واثق من مشاركة نيمار في مونديال روسيا

أعرب أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن ثقته بقدرة مواطنه نيمار على التعافي والمشاركة مع منتخب "السيليساو" في نهائيات مونديال روسيا 2018.

وقال بيليه في تصريحات أدلى بها لوكالة فرانس برس "أعتقد أن نيمار سيكون في حالة جيدة في كأس العالم لأن إصابته ليست سيئة جدا.. إنه لاعب مهم جدا بالنسبة للمنتخب البرازيلي من دون شك".

وأضاف بيليه الذي سبق له التتويج بكأس العالم ثلاث مرت أعوام 1958، 1962، و1970 "أريد أن تفوز البرازيل بكأس العالم 2018 (...)، أنا واثق لأن المدرب تيتي أتيح له وقت لإعداد الفريق. لدينا العديد من اللاعبين الممتازين في أوروبا على رأسهم نيمار".

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ تعرضه في نهاية فبراير الماضي لكسر في مشط القدم اليمنى خلال مباراة مع ناديه باريس سان جرمان الفرنسي، ما اضطره لإجراء جراحة في مطلع مارس. وقال طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمر الذي أجرى الجراحة، إن نيمار يحتاج إلى فترة تعاف تمتد ما بين شهرين وثلاثة أشهر.

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وتعول البرازيل بشكل أساسي على نيمار لقيادة راقصي "السامبا" إلى لقب عالمي سادس في مونديال روسيا، الذي تنطلق منافساته في الـ14 من يونيو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب البرازيلي كان قد بلغ نصف نهائي بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت على أرضه عام 2014، قبل أن يتلقى خسارة تاريخية بنتيجة (1-7) أمام المنتخب الألماني الذي توج باللقب.

المصدر: وكالات