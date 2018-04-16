إبراهيموفيتش يلمح إلى إمكانية مشاركته في مونديال روسيا

ألمح مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي زلاتان إبراهيموفيتش إلى إمكانية التراجع عن قرار الاعتزال دوليا للمشاركة مع منتخب بلاده السويد في مونديال روسيا 2018.

وقال إبراهيموفيتش الملقب بـ"السلطان إبرا" في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "فرص مشاركتي في كأس العالم 2018 عالية جدا".

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 15 апреля 2018 г.

وكان إبراهيموفيتش، الذي انتقل في مارس الماضي إلى نادي غالاكسي الأمريكي، قد أعلن اعتزاله دوليا بعد نهاية كأس أمم أوروبا 2016، وأنه قد يعود لحمل قميص منتخب السويد إذا تراجع عن قرار الاعتزال.

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تجدر الإشارة إلى أن قرعة بطولة كأس العالم المزمعة في روسيا هذا الصيف، وضعت المنتخب السويدي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخب ألمانيا حامل اللقب، والمكسيك، وكوريا الجنوبية.

المصدر:eurosport.ru

عمر بيكضاض