ريال مدريد يقتلع الفوز من أرض ملقا بفضل إيسكو

أحرز إيسكو هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه ريال مدريد لاستعادة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 2-1، على مضيفه ملقا، يوم الأحد، في المرحلة الـ32 للمسابقة.

أحرز أهداف ريال مدريد كل من إيسكو في (د.29) وكاسيميرو في (د.63)، فيما سجل هدف أصحاب الأرض دييغو رولان في (د.90+3).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الريال إلى 67 نقطة، ليعود إلى المركز الثالث، الذي فقده في المرحلة الماضية لمصلحة فالنسيا، مستفيدا من خسارة الفريق الأندلسي، الذي تراجع للمركز الرابع، أمام مضيفه برشلونة 1-2 يوم السبت، المرحلة الحالية.

وفي المقابل، تجمد رصيد ملقا عند 17 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويزداد موقفه سوءا في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.

ويعد هذا هو الانتصار رقم 100 للريال في جميع المسابقات تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي خاض 140 مباراة مع الفريق منذ توليه المسؤولية في يناير عام 2016.

المصدر: وكالات