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إقامة أول مباراة في "روستوف أرينا" أحد ملاعب مونديال 2018

15 أبريل 2018 | 18:37 GMT
إقامة أول مباراة في "روستوف أرينا" أحد ملاعب مونديال 2018
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Виталий Тимкив / Sputnik

احتضن ملعب "روستوف أرينا"، أحد ملاعب بطولة كأس العالم 2018، أول مباراة لكرة القدم اليوم الأحد، بين فريق روستوف وضيفه سكا خاباروفسك، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الروسي الممتاز.

وأكرم روستوف ضيافة سكا بهدفين نظيفين، وشهدت الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء تسجيل أول هدف في الملعب، بعد بنائه خصيصا لنهائيات كأس العالم، عن طريق الآيسلندي بورن سغوردارسون، وأضاف خورين بايراميان الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز، رفع روستوف رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ12، بينما توقف رصيد سكا عند 13 نقطة في المركز الـ16 والأخير على جدول ترتيب الدوري الروسي.

وبيعت جميع التذاكر الـ(13 ألفا) المخصصة للمباراة في الملعب الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 45 ألف مشجع، على أن تطرح 25 ألف تذكرة في المباراة التجريبية الثانية في الـ29 من أبريل الجاري عندما يحل توسنو ضيفا على روستوف.

وسيفتح الملعب أبوابه بشكل كامل، في المباراة الافتتاحية الرسمية في الـ13 من مايو القادم عندما يستضيف روستوف فريق أورال.

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وستقام مباريات نهائيات بطولة كأس العالم 2018، على 12 ملعبا، في 11 مدينة روسية بالفترة بين 14 يونيو و15 يوليو القادمين.

ويستضيف ملعب روستوف الذي يتسع لـ45 ألف متفرج 5 مباريات خلال النهائيات، 4 منها في دور المجموعات، وهي:

1- البرازيل ضد سويسرا ضمن المجموعة الخامسة في 17 يونيو

2- الأوروغواي ضد السعودية ضمن المجموعة الأولى في 20 يونيو

3- كوريا الجنوبية ضد المكسيك ضمن المجموعة السادسة في 23 يونيو

4- آيسلندا ضد كرواتيا ضمن المجموعة الرابعة في 26 يونيو

المصدر: تاس

أليكسي اسبر

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