يوفنتوس يضع كابوسه الأوروبي خلفه ويحلق في صدارة "الكالتشيو"

استفاد يوفنتوس على أكمل وجه من الهدية التي قدمها له ميلان بتعادله مع نابولي 0-0 إذ ابتعد في الصدارة عن الأخير بفارق 6 نقاط بفوزه على سمبدوريا 3-0 في المرحلة 32 من الدوري الإيطالي.

وعاد يوفنتوس للتركيز على المعركة المحلية بعد خروجه المؤلم، الأربعاء الماضي، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

أحرز كل من ماريو ماندزوكيتش في (د.45) وبينيديكت هوفيديس في (د.60)، وسامي خضيرة في (د.75) ثلاثية السيدة العجوز.

وبات في رصيد يوفنتوس 84 نقطة في الصدارة، بنما تجمد رصيد سامبدوريا عند 48 نقطة في المركز التاسع.

المصدر: وكالات