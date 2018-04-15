أتلتيكو مدريد يتغلب على ليفانتي ويواصل مطاردته لبرشلونة

تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه ليفانتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من الأرجنتيني أنخيل كوريا والفرنسي أنطوان غريزمان وفرناندو توريس في الدقائق 33 و48 و77.

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وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو رصيده في المركز الثاني إلى 71 نقطة، مقلصا الفارق مع المتصدر برشلونة إلى 11 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 31 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى اليوم، تغلب ديبورتيفو ألافيس على مضيفه إيبار بنتيجة 2-1.

المصدر: RT

أليكسي اسبر