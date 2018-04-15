خسارة يونايتد أمام وست بروميتش تهدي سيتي لقب "البريميرليغ"

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز رسميا عقب فوز وست بروميتش المفاجئ على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في إطار المرحلة الـ34 من المسابقة، اليوم الأحد.

وأحرز جاي رودريغيز هدف المباراة الوحيد في (د.73) رغم السيطرة الكاملة لمانشستر على مجريات اللقاء.

وكان سيتي قد خطا خطوة كبيرة نحو اللقب بفوزه السبت على ضيفه توتنهام هوتسبر 3-1 ضمن مباريات المرحلة، قبل أن يحسم اللقب رسميا بخسارة يونايتد بهدف سجله جاي رودريغيز في (د.75).

وبات في رصيد سيتي 87 نقطة مقابل 71 ليونايتد، قبل نهاية الدوري بأربعة مراحل، علما أن لكلا الفريقين مباراة خامسة مؤجلة.

وحصد الإسباني جوسيب غوادريولا باكورة ألقابه في الدوري المحلي في موسمه الثاني مع فريقه، علما أنه قاده هذا الموسم أيضا إلى التتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية بفوزه على أرسنال 3-0 في فبراير.

وهو اللقب الخامس لسيتي في بطولة إنجلترا، والثالث منذ بدء الدوري الإنجليزي الممتاز (موسم 1992-1993) بعد 2012 و2014.

وكان يونايتد قد أرجأ الأسبوع الماضي تتويج سيتي بفوزه عليه 3-2 في ملعبه "الاتحاد" بعدما كان متخلفا 0-2 في الشوط الأول، إلا أن خسارته أمام وست بروميتش الذي يحتل المركز العشرين الأخير في الدوري، حسمت اللقب لصالح النادي الأزرق.

وسبق لغوارديولا أن توج باللقب المحلي مع برشلونة الإسباني ثلاث مرات وقاده إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين، ثم توج بالدوري الألماني ثلاث مرات مع بايرن ميونيخ قبل انتقاله إلى سيتي. وسيحتفل غوارديولا ولاعبوه باللقب على ملعب الاتحاد الأحد المقبل بعد المباراة ضد سوانسي سيتي.

المصدر: أ ف ب