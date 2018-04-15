شالكه يحسم ديربي الرور ويبتعد في وصافة البوندسليغا

حسم شالكه ديربي الرور بفوزه على جاره وضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين اليوم الأحد في الجولة الـ30 من الدوري الألماني، قاطعا شوطا كبيرا نحو حسم الوصافة خلف البطل بايرن ميونيخ.

وسجل هدفي شالكه كل من الأوكراني يفغيني كونوبليانكا والبرازيلي رونالدو رودريغيز في الدقيقتين 50 و82 على الترتيب.

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وبعدما حسم بايرن في المرحلة السابقة لقبه السادس تواليا، انحصر الصراع على المراكز الأوروبية وتجنب الهبوط في البوندسليغا.

وضمن شالكه إلى حد كبير مشاركته في دوري الأبطال، إذ يبتعد عن هوفنهايم الخامس بفارق 9 نقاط قبل أربع مراحل على ختام الموسم.

ورغم تلقيه هزيمته الأولى أمام شالكه منذ 27 سبتمبر 2014، لا يزال دورتموند في وضع جيد قبل 4 مراحل على ختام الموسم لأنه يتقدم في المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن هوفنهايم، على غرار ليفركوزن الذي استفاد من خسارة دورتموند ليصبح ثالثا بفارق الأهداف عنه بعد فوزه أمس السبت على فرانكفورت 4-1.

ويستضيف دورتموند فريق ليفركوزن في الجولة المقبلة، كما يحل ضيفا على هوفنهايم في المرحلة الختامية.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر