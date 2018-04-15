ميلان يمهد الطريق أمام يوفنتوس بتعادله مع نابولي

أسدى ميلان خدمة كبيرة لغريمه التاريخي يوفنتوس، حامل اللقب والمتصدر، وذلك بعدما أجبر ضيفه نابولي الثاني على التعادل سلبا، الأحد، في المرحلة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وستكون الفرصة قائمة أمام يوفنتوس، بعد خروجه المؤلم على يد ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لتوسيع الفارق الذي يفصله عن نابولي إلى 6 نقاط عندما يستضيف سمبدوريا لاحقا.

وفشل ميلان في استغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة اعتباره من نابولي وتحقيق فوزه الأول على الفريق الجنوبي في مواجهاتهما السبع الأخيرة، واكتفى بالتعادل للمرحلة الثالثة تواليا منذ خسارته أمام يوفنتوس (1-3) الذي وضع حدا لمسلسل انتصارات غريمه اللومباردي عند 5 مباريات متتالية وألحق به الهزيمة الأولى في 11 مباراة.

وخسر ميلان نقطتين في صراع العودة إلى مسابقة دوري الأبطال المتوج بلقبها سبع مرات إذ يتخلف حاليا بفارق 7 نقاط عن روما الرابع قبل مباراة الأخير مع جاره اللدود لاتسيو الثالث مساء الأحد.

وفي فلورنسا، تعثر فيورنتينا للمرة الأولى منذ وفاة قائده دافيدي استوري، وذلك بتعادله مع ضيفه المتواضع سبال صفر-صفر.

وفي مباراتين أخريين، عزز بولونيا موقعه في منتصف الترتيب بفوزه على ضيفه الجريح هيلاس فيرونا التاسع عشر قبل الأخير بهدفين لسيموني فيردي في (د.31) والمجري آدم ناغي في (د.4+90).

وتعادل ساسوولو مع بينيفينتو متذيل الترتيب بهدفين لماتيو بوليتانو في (د.41 و64)، مقابل هدفين للمالي شيخ دياباتي في (د.22 و72) الذي أصبح أول لاعب في الدوري الإيطالي منذ عام 2001، يسجل هدفين أو أكثر لثلاث مباريات متتالية.

المصدر: أ ف ب