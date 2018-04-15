ريكياردو يتوّج بجائزة الصين الكبرى للفورمولا 1

حقق الأسترالي دانيال ريكياردو سائق فريق ريد بول فوزا مفاجئا اليوم الأحد في سباق جائزة الصين الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا 1، رغم انطلاقه من المركز السادس.

وتفوق الأسترالي على سائق فريق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، ومواطن الأخير سائق فيراري كيمي رايكونن الذي حل في المركز الثالث.

LAP 56/56 (END OF RACE)



TOP TEN

RIC

BOT

RAI

HAM

VER

HUL

ALO

VET

SAI

MAG#ChineseGP 🇨🇳 #F1pic.twitter.com/ZOOvpQZs4o — Formula 1 (@F1) April 15, 2018

أما متصدر ترتيب بطولة العالم سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل، فأنهى السباق ثامنا في أسوأ نتيجة له هذا الموسم بعد فوزه في السباقين الأولين في أستراليا والبحرين.

وحل منافسه بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، في المركز الخامس خلف الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول، علما أن الأخير تلقى عقوبة إضافة 10 ثوان إلى توقيته، ما يعيد المركز الرابع إلى هاميلتون.

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وبهذا التتويج، يكون ريكياردو قد رفع عدد انتصاراته في سباقات الفئة الأولى للفورمولا 1 إلى ستة، حيث فاز قبل ذلك في كندا والمجر وبلجيكا عام 2014، وفي ماليزيا 2016، وأذربيجان 2017.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر