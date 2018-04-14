ديبورتيفو لاكورونيا يخطف النقاط الثلاث من أتلتيك بيلباو

أنعش ديبورتيفو لاكورونيا، طموحاته في تفادي الهبوط للدرجة الثانية، بعدما تغلب على مضيفه أتلتيك بيلباو، بنتيجة 3-2، اليوم السبت، في الجولة الـ 32 من "الليغا".

تقدم لاكورونيا بهدفين مبكرين، سجلهما أدريان لوبيز ألفاريز، في (د.6 و14)، ثم رد بيلباو، بهدف سجله راؤول غارسيا، بعد دقيقة واحدة، من بداية الشوط الثاني.. بعدها أضاف بورخا فالي الهدف الثالث لديبورتيفو، في (د.53)، ثم اختتم ماركيل سوسايتا التسجيل بالهدف الثاني لبيلباو في (د.72).

ورفع لاكورونيا رصيده إلى 26 نقطة، في المركز الثامن عشر، بفارق 5 نقاط خلف ليفانتي، صاحب المركز الـ 17، الذي يقود صاحبه للبقاء بالدرجة الأولى، بينما تجمد رصيد بيلباو عند 39 نقطة، في المرتبة الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى، تمكن ليغانيس من الفوز على ضيفه سيلتا فيغو، بهدف نظيف.

المصدر: وكالات