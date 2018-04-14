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الدوري الإنجليزي.. ولفرهامبتون يضمن الصعود لدوري الأضواء

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. ولفرهامبتون يضمن الصعود لدوري الأضواء
twitter@Wolves
ولفرهامبتون يضمن الصعود لدوري الأضواء
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ضمن ولفرهامبتون واندرارز متصدر دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم الصعود للدوري الممتاز اليوم السبت.

وأنهى الفريق غيابه لست سنوات عن الدوري الممتاز دون أن يلعب عندما اكتفى منافسه فولهام بالتعادل 1-1 مع برنتفورد الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.  

ويتبقى لولفرهامبتون، الذي جمع 92 نقطة من 42 مباراة، أربع نقاط أخرى من بين آخر أربع مباريات ليفوز باللقب لكنه قام بما يكفي حسابيا لنيل بطاقة الصعود. 

المصدر: رويترز

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