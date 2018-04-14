مانشستر سيتي يستعيد اتزانه بفوز ثمين على توتنهام

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات ليقترب خطوة مهمة على طريق استعادة لقب الدوري الإنجليزي بفوزه الثمين على مضيفه توتنهام 3-1، اليوم السبت في المرحلة الـ34 من المسابقة.

سجل جابرييل خيسوس في (د.22) وإلكاي غوندوغان في (د.25 من ركلة جزاء) ورحيم سترلينغ في (د.72) أهداف السيتي، فيما أحرز كريستيان إريكسن هدف توتنهام الوحيد في (د.42).

والفوز هو الأول لمانشستر سيتي بعد ثلاث هزائم متتالية فقد خسر الفريق أمام ليفربول 0-3 ذهابا و1-2 إيابا في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، كما سقط أمام مانشستر يونايتد 2-3 مطلع الأسبوع الماضي.

وأصبح مانشستر سيتي بحاجة إلى فوز واحد فقط في مبارياته الخمس المتبقية من المسابقة هذا الموسم ليتوج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ موسم 2013 - 2014

ولكن الفريق قد يتوج بطلا للمسابقة يوم الأحد في حال تعثر جاره ومنافسه العنيد مانشستر يونايتد أمام ضيفه ويست بروميتش ألبيون في مباراة أخرى من نفس المرحلة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة موسعا الفارق مع يونايتد إلى 16 نقطة مؤقتا فيما تجمد رصيد توتنهام عند 67 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول.

المصدر: وكالات

فادي سيمير