إنتر يفشل في تحقيق الفوز مجددا في "الكالتشيو"

عجز إنتر ميلان عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله السلبي مع مضيفه أتالانتا، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبقي إنتر في المركز الخامس برصيد 60 نقطة بالتساوي مع لاتسيو الثالث وروما الرابع اللذين يلتقيان الأحد.

وهذا التعادل الثاني عشر هذا الموسم للاعبي المدرب لوتشانو سباليتي من أصل 31 مباراة خاضها "نيراتسوري"، علما بأنهم عجزوا عن التسجيل أيضا في آخر ثلاث مباريات.

وفي باقي المباريات التي لعبت اليوم أيضا، تعادل تورينو الطامح للتأهل إلى البطولات الأوروبية مع مضيفه كييفو فيرونا سلبا.

ومني أودينيزي بخسارة تاسعة تواليا أمام مضيفه كالياري 1-2.

وحافظ جنوى على موقعه في وسط اللائحة بفوزه على ضيفه كروتوني 1-0.

ويلعب يوفنتوس الباحث عن لقب سابع تواليا مع ضيفه سمبدوريا الأحد في تورينو، بعد خروجه الموجع من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

المصدر: وكالات

فادي سيمير