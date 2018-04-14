أزمة قلبية تلم بالمهاجم التونسي لسعد النويوي

أعلن فريق طليطلة المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني أن مهاجمه التونسي لسعد النويوي نقل للمستشفى بعد أن سقط مغشيا عليه خلال حصة تدريبية اليوم السبت.

وقال بيان صادر عن فريق طليطلة: "سقط اللاعب مغشيا عليه في الملعب بعد توقف عضلة قلبه. وعقب إنعاش قلبه نقل للمستشفى في سيارة إسعاف".

وأضاف البيان: "رد الفعل السريع من زملائه في الفريق وفرق الطوارئ شكل عاملا أساسيا في استقرار حالة اللاعب. سيظل لسعد وفقا لتقديرات متحفظة قيد الملاحظة خلال الـ 48 ساعة المقبلة وسيواصل إجراء الفحوصات".

وخاض النويوي (32 عاما) ثلاث مباريات دولية مع تونس ولعب 107 مباريات مع ديبورتيفو في دوري الدرجتين الأولى والثانية بين عامي 2008 و2012.

ولعب النويوي 19 مباراة مع سيلتيك موسم 2012-2013 وفاز بلقبي الدوري الإسكتلندي الممتاز وكأس إسكتلندا.

المصدر: رويترز