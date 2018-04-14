بايرن يحتفل بلقب "البوندسليغا" بخماسية في مونشنغلادباخ

احتفل بايرن ميونيخ على أرضه بأجمل طريقة بعد أسبوع من ضمانه إحراز لقب الدوري الألماني للمرة السادسة تواليا، إثر فوزه الساحق على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 5-1 السبت في المرحلة 30.

وتناوب على خماسية البايرن كل من، ساندرو فاجنر هدفين في (د.33 و37) وتياغو ألكانتارا في (د.51)، ودافيد ألابا في (د.67)، وروبيرت ليفاندوفسكي في (د.82)، فيما سجل جوزيب دراميتش هدف جلادباخ الوحيد في (د.9).

وتابع بايرن ميونيخ تحليقه في المركز الأول رافعا رصيده إلى 75 نقطة، بفارق 23 نقطة عن شالكه الثاني، بعد أسبوع شهد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيخوض مواجهة نارية مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

المصدر: وكالات

فادي سيمير