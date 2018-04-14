البريطاني جوشوا يرفض منازلة بوفيتكين على الأراضي الروسية

أعلن إيدي هيرن متعهد ومنظم نزالات بطل العالم للوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا، أن الأخير يرفض منازلة الملاكم الروسي ألكسندر بوفيتكين على الأراضي الروسية.

وقال هيرن في مقابلة تلفزيونية إن جوشوا موافق على منازلة بوفيتكين على لقب رابطة الملاكمة العالمية WBA، ولكن بشرط أن يكون النزال في بريطانيا حصرا، وإذا ضغط عليهم لخوضه في روسيا، فهم على استعداد لخسارة حزام منظمة WBA.

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وكانت رابطة الملاكمة العالمية قد أعلنت في الـ12 من أبريل الجاري، أنها أخطرت الملاكم البريطاني جوشوا حامل الألقاب الثلاثة الكبرى في عالم الملاكمة للوزن الثقيل، وهي WBA وIBF وIBO، والروسي بوفيتكين حامل ألقاب WBO International و WBA Inter-Continental، بضرورة اتفاقهما على عقد نزال يجمعهما في مدة أقصاها الـ5 من مايو القادم.

وحقق بوفيتكين البالغ 38 عاما الفوز في 34 نزالا منها 24 بالضربة القاضية، مقابل هزيمة واحدة فقط، حتى الآن طيلة مسيرته الاحترافية أمام الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو عام 2013، فيما لم يذق جوشوا حامل ذهبية أولمبياد لندن 2012 طعم الهزيمة حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية وفاز في نزالاته الـ21 جميعا.

المصدر: لينتا.رو

أليكسي اسبر