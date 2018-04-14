افتتاح حديقة "كأس العالم 2018" في مدينة سارانسك بمشاركة أحد الأساطير

جرت في مدينة سارانسك عاصمة جمهورية موردوفيا الروسية، اليوم السبت، مراسم حفل افتتاح حديقة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي تستضيفها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين.

وشارك في حفل افتتاح الحديقة، عدد من الشخصيات الرياضية والرسمية، كان أبرزهم الأسطورة بيتر شمايكل حارس مرمى منتخب الدنمارك الحائز على بطولة أوروبا عام 1992، والحائز على الكثير من الألقاب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة لاختياره أفضل حارس في العالم مرتين عامين 1992 و1993.

وسيقدم شمايكل برنامجا رياضيا خاصا على قناة RT خلال مباريات المونديال الروسي.

В Парке футбола #ЧМ2018 в Саранске - легендарный гость 👋



Звезда сборной Дании🇩🇰 и "МЮ" Петер Шмейхель осматривает город, в котором датчане сыграют свой первый матч на #ЧМ2018 против Перу 16 июня 📸 pic.twitter.com/b90nEwmr97 — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) April 14, 2018

وستستمر الاحتفالات بافتتاح حديقة "مونديال 2018" على مدار يومي العطلة الأسبوعية السبت والأحد، وستشهد تنظيم مجموعة من الفعاليات والمسابقات، وستخصص جوائز للفائزين.

Парк футбола #ЧМ2018 сегодня и завтра - в Саранске 🙌



Отличное место, чтобы провести время всей семьей и зарядиться атмосферой #ЧМ2018 📸 pic.twitter.com/fdrDFdmU5L — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) April 14, 2018

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وستقام مباريات نهائيات كأس العالم 2018، على 12 ملعبا، في 11 مدينة روسية.

ويستضيف ملعب سارانسك الذي يتسع لـ44 ألف متفرج، 4 مباريات ضمن دور المجموعات لمونديال 2018، وهي:

1- البيرو ضد الدنمارك ضمن المجموعة الثالثة في 16 يونيو

2- كولومبيا ضد اليابان ضمن المجموعة الثامنة في 19 يونيو

3- إيران ضد البرتغال ضمن المجموعة الثانية في 25 يونيو

4- بنما ضد تونس ضمن المجموعة السابعة في 28 يونيو

المصدر: تاس

أليكسي اسبر