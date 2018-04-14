باير ليفركوزن يسحق آينتراخت ويعزز حظوظه الأوروبية

اكتسح باير ليفركوزن ضيفه آينتراحت فرانكفورت بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ30 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق جوليان براندت في الدقيقة الـ20، وعادل للضيوف المكسيكي ماركو فابيان بعدها بثلاث دقائق، قبل أن يعود ليفركوزن للتقدم عن طريق المتألق كيفن فولاند بتسجيله ثلاثة أهداف في الدقائق 71 و77 و88.

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وبهذا الفوز، رفع ليفركوزن رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع معززا حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، فيما تضاءلت حظوظ آينتراخت فرانكفورت الأوروبية الذي تجمد رصيده عند 46 في المركز السادس.

وفي مباريات أخرى اليوم، تغلب هيرتا برلين على ضيفه كولن 2-1، وهوفنهايم على هامبورغ 2-0، فيما تعادل شتوتغارت مع هانوفر 1-1.

المصدر: RT

أليكسي اسبر