كالياري يحقق فوزا ثمينا على أودينيزي في "الكالتشيو"

استعاد كالياري توازنه بعد 3 هزائم متتالية في الدوري الإيطالي وعزز آمال بقائه في الدرجة الأولى بعدما تغلب على ضيفه أودينيزي بنتيجة 2-1، السبت، في الجولة الـ 32 من المسابقة.

وتقدم أودينيزي بهدف سجله كيفن لاسانيا في (د.10)، ثم أدرك ليوناردو بافوليتي، التعادل لكالياري في (د.21). وواصل كالياري، محاولاته حتى حسم نقاط المباراة، بهدف الفوز، وسجله لوكا سيبيتيلي، قبل 6 دقائق فقط من نهاية المباراة.

ورفع كالياري رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 33 نقطة، في المركز الثالث عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير