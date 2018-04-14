زيدان ينتقد الحديث عن "سرقة" مباراة يوفنتوس

انتقد المدرب زين الدين زيدان الحديث عن "سرقة" ناديه ريال مدريد المباراة ضد يوفنتوس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا عبر ركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت بدل الضائع.

وكان ريال حامل اللقب في الموسمين الماضيين، قد تقدم ذهابا في تورينو 3-0. إلا أن فريق "السيدة العجوز" حقق النتيجة نفسها في مباراة الإياب في مدريد، إلى أن احتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر ركلة جزاء لصالح ريال في الثواني القاتلة، ترجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا كان كافيا لبلوغ فريقه نصف النهائي بمجموع المباراتين (4-3).

وأثار قرار الحكم احتجاجا واسعا من لاعبي يوفنتوس، وأدى إلى طرد حارسه جانلويجي بوفون، وسط آراء متفاوتة حول صحة ركلة الجزاء. واعتبرت صحف إيطالية وأخرى إسبانية كاتالونية، أن ريال "سرق" المباراة.

إلا أن زيدان قال في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "عندما يتحدث الناس عن سرقة، هذا الأمر يثير غضبي بشكل كبير. من الواضح أننا نقوم بأمور تزعج العديد من الناس (...) ثمة أناس ضد ريال مدريد، ولن يتغير ذلك. لكن لا أحد يمكنه أن يغير تاريخ هذا النادي وما حققه".

وتابع "نحن أفضل ناد في العالم، وعندما تكون أفضل ناد في العالم، تكون ثمة غيرة تجاهك (...) لا أوافق الرأي من يقول إن المباراة كانت سرقة".

ويحمل ريال الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا (12 لقبا)، وبلغ الدور نصف النهائي للمرة الثامنة تواليا.

وتطرق زيدان إلى طرد بوفون وانتقاداته اللاذعة للحكم، معتبرا أن ما قاله الحارس الأسطوري الذي تزامل معه خلال الفترة التي أمضاها الفرنسي مع النادي الإيطالي (1996-2001)، هو رأيه الخاص.

وأضاف: "كان متوترا، مشاعره كانت قوية. عليك أن تحترم وجهة نظره، لكن أعتقد أننا كنا نستحق بلوغ نصف النهائي".

وكان ريال قد فاز على يوفنتوس في النهائي العام الماضي بنتيجة 4-1.

وبموجب القرعة التي سحبت الجمعة، سيلاقي النادي الملكي بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي هذا الموسم، في استعادة للدور ربع النهائي الموسم الماضي عندما تأهل ريال 6-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال زيدان: "أعتقد أننا أفضل حتى من الموسم الماضي (...) لن يتمتع فريق بالأفضلية (في مواجهة ريال وبايرن)، ربما نحن في موقع أفضل لكوننا نخوض الإياب على أرضنا، لكن أعتقد أن الفرص متساوية".

وفقد ريال منطقيا أي فرصة بالاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني الذي أحرزه الموسم الماضي، إذ يبتعد في المركز الرابع بفارق 15 نقطة عن المتصدر برشلونة. ويخوض ريال الأحد مباراة ضمن المرحلة 32 في ضيافة ملقة الذي يحتل المركز العشرين الأخير في الترتيب.

وقال زيدان: "ملقة يتذيل الترتيب وربما لا يستحق أن يكون في هذا المركز (...) رأيت بعض مبارياتهم، وأستغرب أن يكونوا في المركز الأخير، إلا أن هدفنا هو الذهاب إلى ملعبهم والفوز".

المصدر: أ ف ب