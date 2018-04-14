رئيس روما يكشف سبب بيعه لمحمد صلاح

كشف رجل الأعمال الأمريكي جيمس بالوتا رئيس نادي روما الإيطالي، سبب بيع النجم المصري محمد صلاح لنادي ليفربول الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وقال بالوتا في تصريحات لشبكة "بي بي سي": "أراد صلاح العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت لديه سنة واحدة متبقية في عقده معنا، ماذا كنا سنفعل"؟

وأضاف: "كنا إما أن نحتفظ به في تلك السنة، وفي النهاية يرحل بدون مقابل، أونبيعه".

وتابع: "يقدم صلاح موسما مذهلا مع ليفربول، لقد استطاع المدرب يورغن كلوب التوصل إلى أفضل طريقة للاستفادة منه، بلعبه في مركز مختلف قليلا عما كان عليه في روما".

وواصل: "لدينا بالفعل مشكلات مالية كبيرة، ليس هناك شك حول ذلك، ليست لدينا الإيرادات التي يمتلكها الكثير من تلك الفرق الأخرى، لذا عليك الشراء والبيع بطريقة أكثر ذكاء".

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واختتم تصريحاته قائلا: "إنه موهوب جدا، ولسوء الحظ لم يكن لدينا أي خيار سوى بيعه".

يشار إلى أن قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أوقعت روما في مواجهة ليفربول، ما يعني مواجهة الفرعون صلاح لفريقه السابق.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر