تشيلسي يحول تأخره إلى فوز ثمين على ساوثهامبتون في "البريميرليغ"

حول تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي تأخره بهدفين أمام مضيفه ساوثهامبتون إلى فوز 3-2، اليوم السبت، في المباراة "المثيرة" التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ34 من المسابقة.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين عبر الصربي دوسان تاديتش في (د.21) والبولندي يان بيدناريك في (د.60)، لكن تشيلسي رد بثلاثية في 8 دقائق عبر البديل الفرنسي أوليفييه جيرو ثنائية في (د.70 و78) وإيدن هازارد في (د.75).

وبهذا الفوز الثمين، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 60 نقطة في المركز الخامس، في المقابل توقف رصيد ساوثهامبتون عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر، وبات مهددا بشكل كبير بالهبوط إلى الدرجة الأولى.

وفي باقي المباريات، فاز كريستال بالاس على ضيفه برايتون بثلاثة أهداف للعاجي ويلفريد زاها في (د.5 و24) وجيمس تومكينز في (د.14) مقابل هدفين لغلين موراي في (د.18) والكولومبي خوسيه اسكييردو في (د.34)... وفاز بيرنلي على ليستر سيتي بهدفين للنيوزيلندي كريس وود في (د.6) والإيرلندي كيفن لونغ في (د.9) مقابل هدف لجيمي فاردي في (د.72)، وتخطى هادرسلفيد ضيفه واتفورد بهدف لتوماس اينس في (د.90+1).

وتعادل سوانسي سيتي مع ايفرتون بهدف للغاني جوردن أيو في (د.71) مقابل هدف لكايل ناوتون في (د.43 خطأ في مرمى فريقه).

ويلعب اليوم أيضا ليفربول مع بورنموث، وتوتنهام مع مانشستر سيتي.

المصدر: RT

فادي سيمير