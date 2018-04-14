 
مباشر

فيتل سائق فيراري أول المنطلقين في جائزة الصين الكبرى

الرياضة

فيتل سائق فيراري أول المنطلقين في جائزة الصين الكبرى
AFP Johannes EISELE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k414

سينطلق الألماني، سيباستيان فيتل، من المركز الأول في سباق جائزة الصين الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، التي ستجري على حلبة شنغهاي غدا الأحد.

وفي الجولة الثالثة للتجارب الرسمية اليوم السبت، حقق فيتل بطل العالم أربع مرات، أسرع توقيت في تاريخ حلبة شنغهاي، بتسجيله 1:31.095 دقيقة بمعدل سرعة بلغ 213.878 كلم/ساعة، محطما الرقم السابق الذي يعود للسائق الأسطوري الألماني مايكل شوماخر بـ 1:32.238 دقيقة، والذي حققه مع فيراري في عام 2004، في أول سباق على الحلبة الصينية.

وجاء في المركز الثاني الفنلندي كيمي رايكونن، زميل فيتل في فيراري، والذي حقق 1:31.182 د، وفي المركز الثالث الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الذي حقق 1:31.625 د، أما هاميلتون، فجاء في المركز الرابع بفارق 0.580 ثانية عن فيتل الذي فاز في السباقين الأوليين لهذا الموسم في أستراليا والبحرين.

ومنح فيتل ورايكونن فيراري ثنائية ثانية تواليا على الانطلاق بعد البحرين، علما أنها المرة الأولى منذ 12 عاما يحقق الفريق الإيطالي أمرا مماثلا.

وقال السائق الألماني المتوج بألقابه الأربعة في بطولة العالم مع ريد بول بين العامين 2010 و2013: "السيارة كانت رائعة فعلا، وواصلت التحسن، أنا سعيد جدا".

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة