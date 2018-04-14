فيتل سائق فيراري أول المنطلقين في جائزة الصين الكبرى

سينطلق الألماني، سيباستيان فيتل، من المركز الأول في سباق جائزة الصين الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، التي ستجري على حلبة شنغهاي غدا الأحد.

وفي الجولة الثالثة للتجارب الرسمية اليوم السبت، حقق فيتل بطل العالم أربع مرات، أسرع توقيت في تاريخ حلبة شنغهاي، بتسجيله 1:31.095 دقيقة بمعدل سرعة بلغ 213.878 كلم/ساعة، محطما الرقم السابق الذي يعود للسائق الأسطوري الألماني مايكل شوماخر بـ 1:32.238 دقيقة، والذي حققه مع فيراري في عام 2004، في أول سباق على الحلبة الصينية.

INITIAL CLASSIFICATION (Q3)



Vettel pips Raikkonen right at the end to take pole, with a new lap record 💪#F1#Quali#ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/wAYMA8l2fB — Formula 1 (@F1) April 14, 2018

وجاء في المركز الثاني الفنلندي كيمي رايكونن، زميل فيتل في فيراري، والذي حقق 1:31.182 د، وفي المركز الثالث الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الذي حقق 1:31.625 د، أما هاميلتون، فجاء في المركز الرابع بفارق 0.580 ثانية عن فيتل الذي فاز في السباقين الأوليين لهذا الموسم في أستراليا والبحرين.

Here's how the top 10 line up for the #ChineseGP



Name your podium 1-2-3! pic.twitter.com/rWneBJ58fu — Formula 1 (@F1) April 14, 2018

ومنح فيتل ورايكونن فيراري ثنائية ثانية تواليا على الانطلاق بعد البحرين، علما أنها المرة الأولى منذ 12 عاما يحقق الفريق الإيطالي أمرا مماثلا.

"I'm surprised by the gap to Mercedes. I don't think anyone - including us - expected that"#ChineseGP#F1pic.twitter.com/ddXHZbEClC — Formula 1 (@F1) April 14, 2018

وقال السائق الألماني المتوج بألقابه الأربعة في بطولة العالم مع ريد بول بين العامين 2010 و2013: "السيارة كانت رائعة فعلا، وواصلت التحسن، أنا سعيد جدا".

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر