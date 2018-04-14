لوكوموتيف يقسو على جاره دينامو ويعزز صدارته للدوري الروسي

تغلب فريق لوكوموتيف على مضيفه دينامو بأربعة أهداف نظيفة في ديربي موسكو، وذلك، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

سجل أهداف لوكوموتيف كل من أنتون ميرانتشوك هدفين في الدقيقتين 3 و72، والبيروفي جيفيرسون فارفان في الدقيقة 42، ودميتري تراسوف في الدقيقة 58، وأضاع أليكسي ميرانتشوك لاعب وسط لوكوموتيف ركلة جزاء في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، عزز لوكوموتيف موسكو صدارته بـ55 نقطة، فيما تجمد رصيد دينامو عند 30 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى اليوم، تغلب روبين قازان على مضيفه أمكار بثلاثة أهداف نظيفة.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر