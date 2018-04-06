منتخب ألمانيا يتلقى أنباء سارة قبل مونديال روسيا

تلقى المنتخب الألماني لكرة القدم أنباء سارة قبل شهرين من انطلاق مونديال روسيا، بعدما عاد حارس "المانشافت" مانويل نوير، إلى التدريبات الجماعية مع فريقه بايرن ميونيخ.

ونشر النادي البافاري على صفحته الرسمية في تويتر أمس، صورا خلال الحصة التدريبية الأولى لنوير الذي غاب عن الملاعب لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة.

"Ich habe mir das Training von @Manuel_Neuer angeschaut und bin sehr zufrieden. Ihm geht es den Umständen entsprechend sehr gut und der Fuß hat auch keine Reaktion gezeigt." #MiaSanMia pic.twitter.com/VRekoz2Eb9 — FC Bayern München (@FCBayern) 6 апреля 2018 г.

ويتوقع أن يكون نوير ضمن قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في مونديال روسيا الصيف المقبل، إذا تعافى بالكامل، واستعاد مكانه الأساسي في حراسة مرمى البايرن.

وكان نوير (32 عاما) من بين أبرز اللاعبين الذين ساهموا في تتويج ألمانيا ببطولة كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في البرازيل.

المصدر: تويتر

عمر بيكضاض