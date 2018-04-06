الإصابة تهدد مشاركة لاعب ليفربول في المونديال

أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن متوسط ميدان نادي ليفربول الألماني "إيمري كان" سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، ويواجه أيضا خطر الغياب عن مونديال روسيا.

وقالت الصحيفة إن إيمري الذي غاب عن مباراة مانشستر سيتي الأربعاء الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب إصابة في الظهر، سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

إقرأ المزيد

وبات الدولي الألماني الذي شارك مع ألمانيا في كأس القارات 2017 مهددا بالغياب أيضا عن بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا، في الفترة من الـ14 من يونيو لغاية الـ15 من يوليو المقبلين.

وأوقعت قرعة المونديال الروسي ألمانيا حاملة اللقب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات المكسيك، والسويد، وكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض