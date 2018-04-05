رئيس الزمالك الأسبق: انتظروا أكبر قضية فساد في الوسط الرياضي قريبا

أعلن الرئيس الأسبق لنادي الزمالك المصري لكرة القدم، ممدوح عباس، عن قضية فساد ضخمة سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال الأيام القادمة على حد قوله.

وقال عباس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستكشف الأيام القليلة القادمة عن أكبر قضية فساد في الوسط الرياضي.

وتابع الرئيس الأسبق لنادي الزمالك: " هذه معلومة وليست خبرا .. سترون من هم أبطال هذه القضية وستفاجأون بأسمائهم".

ودخل عباس في صراع قضائي مع رئيس الزمالك الحالي، مرتضى منصور، انتهي بالتحقيق في بلاغ الأول بواسطة نيابة الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع والجهة الإدارية حول مخالفات مالية.

المصدر: "eg24"

نايف الكوردي