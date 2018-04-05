هيئة السكك الحديدية الروسية ترعى مونديال 2018

أصبحت هيئة السكك الحديدية الحكومية الروسية من بين رعاة بطولة كأس العالم المقررة في 11 مدينة روسية هذا الصيف.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر بيان نشره على موقعه الرسمي أن هيئة السكك الحديدية الحكومية ستلعب دورا مهما في تنظيم تنقل المشجعين خلال بطولة كأس العالم.

وأضاف أن السكك الحديدية الروسية أصبحت ضمن الفئة الثالثة من رعاة المونديال، الذي يقام كل 4 أعوام، إلى جانب بنك ألفا الروسي، وشركة الاتصالات المحلية، روس تيليكوم.

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وأشار البيان إلى أن السكك الحديدية الروسية ستسير 728 قطارا إضافيا في رحلات طويلة المدى خلال كأس العالم لنقل المشجعين مجانا بين المدن الـ11 المستضيفة لمباريات المونديال.

وتم حجز 200 ألف رحلة مجانية من أصل 440 ألفا، ويمكن للمشجعين الذين اقتنوا إحدى تذاكر مباريات المونديال وحصلوا على بطاقة المشجع التقدم بطلب لحجز تذاكر القطارات المجانية على هذا الموقع التالي: هيئة السكك الحديدية الروسية

المصدر:vedomosti.ru

عمر بيكضاض