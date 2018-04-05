مسؤول دنماركي مستاء من مناقشات مقاطعة مونديال روسيا

أبدى عضو في حزب الشعب الدنماركي سيرين إسبرسين استياءه من مناقشات الدول الغربية إمكانية المقاطعة الدبلوماسية لبطولة كأس العالم بكرة القدم المزمع إقامتها في روسيا هذا الصيف.

ونقل موقع "Berlingske" عن إسبرسين قوله "لقد تعبت من مثل هذه المناقشات كل سنتين إلى أربع سنوات".

وأشار إلى أن الهدف من الزيارة الرسمية للمسؤولين الغربيين لروسيا خلال فعاليات بطولة كأس العالم هو دعم منتخباتهم الوطنية وليس دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأضاف إسبرسين "لقد تم اتخاذ قرار تنظيم بطولة كأس العالم في روسيا قبل عدة سنوات ولا يمكننا السماح للوضع السياسي الحالي بالتعامل مع قضايا مثل بطولة كأس العالم أو دورة الألعاب الأولمبية".

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الدنماركي حجز بطاقة العبور إلى المونديال الروسي، ووضعته قرعة البطولة في المجموعة

الثالثة إلى جانب فرنسا، وأستراليا، وبيرو.

المصدر:RT

عمر بيكضاض