قمة إنجليزية- روسية ملتهبة في الدوري الأوروبي

يستضيف نادي آرسنال الإنجليزي تسيسكا موسكو اليوم، في موقعة حامية الوطيس ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويتطلع الفريق اللندني للخروج بنتيجة مطمئنة من هذه المباراة للاقتراب من حجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

ويتمسك آرسنال بلقب مسابقة الدوري الأوروبي لاسيما وأنها البطولة الوحيدة المتبقية له هذا الموسم، والتي ستكون بمثابة طوق نجاه لمدربه الفرنسي أرسين فينغر، الذي قد يفقد منصبه في حال خروج "الغانرز" بدون ألقاب هذا العام.

ولن تكون مهمة آرسنال سهلة أمام تسيسكا الذي يطمح بدوره لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، للحفاظ على حظوظه كاملة من أجل خطف بطاقة العبور إلى الدور المقبل في لقاء العودة الذي يقام بعد أسبوع في العاصمة موسكو.

وتأهل تسيسكا إلى ربع النهائي على حساب ليون الفرنسي، بينما أطاح آرسنال بميلان الإيطالي في دور الستة عشر، بفوزه عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (5-1).

وتقام اليوم مباريات أخرى في إطار ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث يستضيف لايبزيغ الألماني نادي مارسيليا الفرنسي، ويلعب أتلتيكو مدريد الإسباني مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ويواجه لاتسيو الإيطالي ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي.

المصدر: RT

عمر بيكضاض