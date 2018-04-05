شاهد.. هل حُرم روما من ضربة جزاء صحيحة أمام برشلونة؟

يرى خبير التحكيم بجريدة "آس" الإسبانية إيتور غونزاليس أن الحكم داني ماكيلي، الذي أدار أمس مواجهة برشلونة وضيفه روما، حرم الأخير من ضربة جزاء صحيحة.

وشهدت الدقيقة التاسعة من المباراة، التي تدخل في إطار ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سقوط مهاجم روما البوسني إدين دزيكو في مربع عمليات البارسا (منطقة الجزاء)، بعد احتكاك بالمدافع البرتغالي نيلسون سيميدو، إلا أن الحكم أمر بمواصلة اللعب، وأكد أنه لا يوجد خطأ.

ولم يتفق خبير التحكيم بجريدة "آس" مع قرار الحكم مؤكدا: "إنها ضربة جزاء.. سيميدو ضرب رجل دزيكو بركبته اليمنى".

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء انتهى بفوز برشلونة بأربعة أهداف لواحد. وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل في ملعب الأولمبيكو.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض