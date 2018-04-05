الروسية فيسنينا تعبر إلى ثالث أدوار بطولة شارلستون

صعدت الروسية يلينا فيسنينا إلى ثالث أدوار بطولة شارلستون الأمريكية للتنس البالغ مجموع جوائزها حوالي 700 ألف دولار، بعد فوزها اليوم على الأمريكية تايلور تاوساند.

وسيطرت اللاعبة الروسية على مجريات المباراة منذ بدايتها لتتمكن من حسم اللقاء لمصلحتها بسهولة خلال ساعة و21 دقيقة، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-4 و6-1).

وتواجه فيسنينا في الدور المقبل الفائزة من المباراة التي تجمع في وقت لاحق المرشحة الثانية للقب التشيكية بيترا كفيتوفا ومواطنتها كريستينا بليسكوفا.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض