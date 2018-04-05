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لاعب منتخب إنجلترا السابق يفتتح حديقة كأس العالم في فولغوغراد

05 أبريل 2018 | 07:49 GMT
لاعب منتخب إنجلترا السابق يفتتح حديقة كأس العالم في فولغوغراد
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AI Project / Reuters

يفتتح المدافع السابق لمنتخب إنجلترا ونادي آرسنال لكرة القدم سول كامبل بعد غد السبت، حديقة بطولة كأس العالم 2018 في مدينة فولغوغراد الروسية.

وذكر الموقع الرسمي للجنة الروسية المنظمة لمونديال 2018 أن حفل افتتاح الحديقة سيشهد تنظيم مجموعة من الفعاليات والمسابقات، وستخصص جوائز للفائزين، كما ستتاح للضيوف فرصة الحصول على توقيعات مجموعة من نجوم كرة القدم الروس والأجانب.

وكان كامبل صاحب الهدف الوحيد في تاريخ نادي آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، قد انتقد في وقت سابق حكومة بلاده التي قررت مقاطعة مونديال روسيا.

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تجدر الإشارة إلى أن ملعب مدينة فولغوغراد الذي يتسع لـ45 ألف متفرج، سيحتضن 4 مباريات في دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2018، وهي مواجهات تونس # إنجلترا (18 يونيو)، ونيجيريا # آيسلندا (22 يونيو)، والسعودية # مصر (25 يونيو)، واليابان # بولندا (28 يونيو).

المصدر: RT

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