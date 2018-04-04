عرب ضمن كوكبة نجوم أبدعوا في الضربات المقصية قبل رونالدو (فيديو)

أحرز كريستيانو رونالدو هدفا رائعا أمس في شباك يوفنتوس من ضربة مقصية، لكن هذا الهدف ليس الأفضل على الإطلاق بهذه الحركة فهناك لاعبون عرب أبدعوا قبل "الدون" بالتسجيل بهذه الكيفية.

ونستعرض في هذا التقرير أهداف 5 لاعبين من بينهم عربيان سبق لهم وأن أحرزوا أهدافا بالضربة المقصية، التي تعتبر من أجمل مهارات كرة القدم، ولا يقوم بها إلا لاعبون لديهم مواصفات خاصة في الارتقاء والتسديد:

1- المغربي مصطفى حجي

قاد النجم المغربي السابق مصطفى حجي، منتخب بلاده لانتصار قاتل على حساب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا في عام 1998، إذ سجل هدف الانتصار الوحيد في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة التي جمعتهما في النسخة الـ21 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومازال هذا الهدف الأجمل والأشهر في تاريخ مباريات المغرب ومصر، إذ سجله حجي من ضربة مقصية بعد تمريرة متقنة من أحمد البهجة.

2- السوري مناف رمضان

أحرز اللاعب السوري السابق مناف رمضان واحدا من أجمل الأهداف في تاريخ الكرة السورية، وسجل رمضان هدفه من ضربة مقصية ساحرة في اللقاء الذي جمع فريقه جبلة بنادي الضفتين الأردني (الوحدات حاليا) في تصفيات بطولة الأندية العربية أبطال الدوري عام 1988.

3- البرازيلي ريفالدو:

أحرز نجم برشلونة السابق ريفالدو فيتور بوربا فيريرا، هدفا من مقصية رائعة في شباك فريق فالنسيا، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم نسخة موسم (2000/2001).

وجاء الهدف من ضربة خلفية مزدوجة، بعد أن هيأ ريفالدو الكرة لنفسه بصدره، قبل أن يسكنها من خارج منطقة الجزاء في شباك حارس فالنسيا الأسبق، سانتياغو كانيزاريس.

4- الإنجليزي واين روني

أحرز واين روني هدفا مذهلا ربما الأجمل في مسيرته حتى الآن، خلال اللقاء الذي جمع فريقه السابق مانشستر يونايتد بغريمه مانشستر سيتي خلال ديربي مانشستر في موسم 2011/2012.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1) قبل أن يرسل البرتغالي ناني صاحب الهدف الأول ليونايتد كرة عرضية من ناحية اليمين قابلها روني مباشرة بركلة خلفية مزدوجة لتستقر الكرة في الزاوية اليسرى لجو هارت حارس مرمى السيتي.

5- الأوروغوياني لويس سواريز

المهاجم الأوروغواياني تمكن هو الآخر من تسجيل هدف بضربة مقصية، وكان ذلك في الجولة الـ23 من الليغا أمام ليفانتي في موسم 2015/2016.

وحول سواريز تمريرة عرضية قادمة من الجبهة اليسرى بركلة خلفية مزدوجة رائعة ليضعها في الشباك.

المصدر: RT

عمر بيكضاض