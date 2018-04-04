التشكيلتان المتوقعتان لمواجهة ليفربول والسيتي

يحل نادي مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على ليفربول اليوم، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتوقع أن تكون المباراة حامية الوطيس بين الفريقين، لاسيما وأن السيتي يسعى للثأر من هزيمته أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي (3-4)، وهي الخسارة الوحيدة للفريق في "البريميرليغ" هذا الموسم بعد انقضاء 31 مرحلة.

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ويتوقع أن يعتمد مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب في موقعة الليلة على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى : كاريوس

خط الدفاع : أرنولد، لوفرين، فان ديك، روبيرتسون

خط الوسط: تشامبرلين، هنديرسون، ميلنر

خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني.

أما المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا فلن يغير كثيرا في تشكيلة فريقه، وينتظر أن تكون على النحو التالي:

حراسة المرمى : إيديرسون

خط الدفاع : لابورتي، كومباني، أوتاميندي، والكر

خط الوسط: فيرناندينيو، كيفن دي بروين، دافيد سيلفا

خط الهجوم رحيم ستيرلينغ، غابرييل خيسوس، ليروي ساني.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض